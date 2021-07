Antikoncepcia jej urobila zo života peklo: Obrovské problémy, rodine už dala posledné zbohom!

Učiteľka biológie Yasmeen si v roku 2015 nechala zaviesť vnútromaternicové teliesko ako jednu z foriem nehormonálnej antikoncepcie. Nasledovali roky bolesti a únavy, myslela si, že je s ňou koniec!

Ako uvádza portál Metro, 27-ročná Yasmeen Dahdah si kvôli bežnému vnútromaternicovému teliesku prešla peklom. Jej zdravotný stav sa zhoršil natoľko, že sa pre istotu rozlúčila so svojou rodinou. Bola presvedčená, že zomrie. Učiteľka biológie z jordánskeho mesta Amman trpela cystickým akné, syndrómom dráždivého čreva, extrémnou únavou, silným nadúvaním, samovražednými myšlienkami a depresiami. To, že príčinou všetkých problémov a bolestí je vnútromaternicové teliesko, vôbec netušila. Keď to už ďalej nemohla vydržať, rozhodla sa konať.

„Bola som mimoriadne unavená a stále sa to zhoršovalo a zhoršovalo. Nezvládal som robiť ani len základné veci. Myslela som si, že mám rakovinu, rozlúčila som sa s rodinou, pretože som si myslela, že zomieram. Bola som emočne zničená, aj keď som nič nerobila. Celý čas som bola na okraji zrútenia. Mala som pocit, že ma niečo neustále žerie, ale nevedel som čo a príznaky sa hromadili,“ spomína na hrozivé okamihy Yasmeen.

Dokonca sa nedokázala poriadne najesť, pretože akonáhle niečo zjedla, opuchol jej jazyk. Trápilo ju silné cystické akné, čo jej nepridalo na sebadôvere a po celý čas bola extrémne nafúknutá, pričom lekári jej diagnostikovali syndróm dráždivého čreva. „Bola som vo veľmi zlom stave,“ skonštatovala.

Kvôli svojmu zdravotnému stavu bola donútená ukončiť štúdium a priznáva, že to tiež zničilo jej vzťah s priateľom Kieranom (22). „Nemohla som ovládať svoje emócie. Takmer som stratila vzťah, pretože som bola celý čas taká nahnevaná,“ priznáva.

Ťažko povedať, či bola na tom horšie psychicky alebo fyzicky. Ráno mala problém vstať z postele a dokonca mala samovražedné myšlienky. Až keď sa na internete dočítala o otrave meďou a vyhľadala ženy s podobnými problémami, uvedomila si, že príčinou môže byť jej vnútromaternicové teliesko. Okamžite utekala do nemocnice a dala si ho vybrať. Teraz, akoby švihnutím čarovného prútika, sa cíti oveľa lepšie. „Zmenila som stravu, vyskúšala som vegánstvo, bylinky, prírodné džúsy a nič nezabralo. Keď som si ho dala odstrániť, okamžite sa môj stav zlepšil. Mám teraz späť svoj život,“ dodala.