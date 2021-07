Maximálne dve deti: Najľudnatejší indický štát chce znižovať pôrodnosť, debaty o sterilizácii žien

Vláda najľudnatejšieho indického štátu Uttarpradéš chce odradiť rodiny od toho, aby mali viac ako dve deti. Podľa jej návrhu zákona by rodiny s tromi a viac deťmi nezískali sociálnu podporu.

Vláda chce tiež podporiť dobrovoľnú sterilizáciu žien, uviedla agentúra Reuters. Na rozdiel od susednej Číny v Indii neexistujú na celoštátnej úrovni politiky regulujúce rast obyvateľstva.

Vláda štátu Uttarpradéš tvrdí, že rast populácie je nutné zmierniť kvôli obmedzeným prírodným a ekonomickým zdrojom. Pokiaľ zákon schvália zákonodarcovia, rodinám s viac ako dvoma deťmi hrozí odobratie sociálnych dávok a podpory. Rodičia by sa navyše nemohli uchádzať o zamestnanie vo verejnej správe. Vláda chce tiež podporiť dobrovoľnú sterilizácie žien, ktoré už mali dve deti. Ak by zákrok postúpili, mohli by napríklad získať zvýhodnené pôžičky na obstaranie bývania či zľavy na daniach a platbách za komunálne služby.

Podobný návrh zákona nedávno predstavila vláda ďalšieho indického štátu Ásam. Obe vlády vedú predstavitelia Indickej ľudovej strany (BJP) premiéra Nérendra Módího. Strana je blízka hinduistickému nacionalizmu. Podľa predstaviteľov štátu Ásam je cieľom nového zákona znížiť pôrodnosť moslimskej menšiny. Uttarpradéš má na svojom území takisto veľkú moslimskú menšinu.

Odborníci odhadujú, že India by sa po roku 2027 mohla stať najľudnatejšou krajinou na svete. Na celoštátnej úrovni India nikdy nezaviedla politiky vedúce k znižovaniu rastu populácie ako susedná Čína, kde platila politika jedného dieťaťa. Tá bola zrušená v roku 2015 a v máji tohto roku čínske úrady ohlásili, že zosobášeným párom umožní mať až tri deti. Rozhodnutím úrady reagujú na prudký pokles pôrodnosti, ktorý Čína zaznamenáva v posledných rokoch.