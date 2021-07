Psičkárka Věra z Brna sa nakazila od kliešťa nečakaným spôsobom: Z toho vás strasie!

Češka Věra Uhrová (57) sa nakazila boreliózou netradičnou cestou a varuje ostatných.

Psičkárka z Brna prehovorila o svojom prípade pre denník Blesk. Kliešťa odstraňovala svojmu labradorovi. ,,Kliešť bol veľmi napitý, vzala som rukavice a klieštiky, aby som ho odstránila. Lenže som ho rozmačkla a vystrieklo mi to priamo do pravého oka. Neštípalo to, nebolelo, len to bol veľmi škaredý pocit,“ opísala osudné chvíle.

Pani Věra si hneď spomenula na riziko boreliózy a oko si vypláchla borovou vodou, použila tiež očné kvapky. Dúfala, že bude všetko v poriadku, ale chorobou sa skutočne nakazila. Po týždni ju začali bolieť kĺby a dostala horúčku. ,,Lekárka mi vtedy vzala krv a bolo to jasné, potvrdila sa borelióza. Brala som postupne asi šesť antibiotík, skúšalo sa, čo zaberie. Len som ležala a nebola ničoho schopná,“ porozprávala Věra o trápení, ktoré trvalo dva mesiace.

,,Vyšla som napríklad 20 schodov do kuchyne, umývala som riady, už v polovici zo mňa tiekol pot a potom som dve-tri hodiny spala, len preto, že som bola tak veľmi unavená,“ hovorí s tým, že bolesti kĺbov boli na nevydržanie. Pre Blesk ešte prezradila domáci recept na výrobu repelentu proti kliešťom. Klinček lúhuje tri týždne v Alpe, roztok potom scedí cez plátno a naleje do rozprašovača.