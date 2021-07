Podarilo sa: Európska únia má dostatok vakcín proti COVID-19

Európska únia splnila svoj cieľ doručiť do členských štátov dostatočné množstvo dávok protikoronavírusových vakcín na zaočkovanie 70 percent dospelej populácie. Vyhlásila to v sobotu predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová s tým, že EÚ tak dodržala svoj sľub, píše agentúra AFP.

"Tento víkend sme dodali do členských štátov dostatočné množstvo očkovacích látok na to, aby ešte tento mesiac bolo úplne zaočkovaných najmenej 70 percent dospelej populácie. Do zajtra bude do všetkých regiónov Európy distribuovaných zhruba 500 miliónov dávok vakcín" uviedla von der Leyenová. Koronavírus sa podľa nej zatiaľ nepodarilo poraziť a členské štáty teraz musia urobiť všetko preto, aby zaistili, že očkovanie obyvateľov bude ďalej pokračovať. "Len tak budeme všetci v bezpečí," dodala.

Cieľ zabezpečiť do konca júla dostatok proticovidových vakcín pre 70 percent dospelého obyvateľstva členských krajín EÚ oznámila von der Leyenová v druhej polovici apríla. Podľa pôvodných plánov mal byť tento ciel naplnený až koncom septembra tohto roku.

EÚ v rámci svojho mechanizmu nákupu a distribúcie vakcín proti covidu dodala do členských krajín 330 miliónov dávok očkovacích látok od spoločnosti Pfizer-BioNTech, 100 miliónov dávok od firmy AstraZeneca, 50 miliónov dávok od Moderny a 20 miliónov dávok od spoločnosti Johnson & Johnson (J&J). Ako približuje AFP, v krajinách EÚ žije odhadom 366 miliónov dospelých občanov.