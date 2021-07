Náhla smrť po jazde na horskej dráhe: Mama († 47) skonala pred očami syna, hrozivé detaily

Tragédia, z ktorej naskakujú zimomriavky! 47-ročnú mamičku našli nehybnú vedľa jej 17-ročného syna po tom, ako si užívali jazdu na horskej dráhe. Svoj boj prehrala, hrozivé detaily nehody.

Ako uvádza portál Mirror, mama Dawn Jankovic bola 4. júna so svojím synom na horskej dráhe v zábavnom parku Holiday World & Splashin' Safari v Santa Claus v americkom štáte Indiana. Po jazde začala mať zdravotné problémy a pred očami svojho syna upadla do bezvedomia a prestala reagovať. Dawn záchranári okamžite previezli do nemocnice, kde však svoj boj prehrala.

Pitva ukázala, že príčinou smrti 47-ročnej ženy bola trojkombinácia vnútorného krvácania, roztrhnutia tepny a sily horskej dráhy. „Nemalo to nič spoločné so samotnou jazdou, ale v podstate to spôsobila tá sila. Išlo len o reakciu jej tela počas jazdy na horskej dráhe,“ uviedla pre médiá miestna koronerka.

Rodina opísala mamu Dawn ako milovníčku horských dráh a dodali, že zábavné parky navštevovala veľmi rada. Jej syn Gunnar Merker dodal, že po celý deň pred nešťastím bola úplne v poriadku. „Bola milujúcou mamou a život si užívala. Milovala chodiť na rôzne miesta, ako napríklad do parkov a podobne,“ povedal jej syn pre Fox 8.

Horská dráha bola po incidente uzavretá z dôvodu úcty k rodine, odborníci však potvrdili, že je plne funkčná. „Bola vykonaná úplná kontrola horskej dráhy a zistili sme, že jazda prebiehala tak, ako mala,“ uviedol zábavný park na sociálnej sieti, kde súčasne požiadal návštevníkov a o myšlienky a modlitby za zosnulú Dawn a jej trúchliacu rodinu.