Manželia chceli po rokoch zmenu: Do vzťahu pribrali sexi blondínku, nie je to len tak hocikto

Zaľúbenci Katy a Justin Rupple si v roku 2013 povedali svoje áno. Krátko na to začali diskutovať o tom, čo v ich vzťahu jeden od druhého očakáva. Vyriešili to veľmi svojsky.

Ako uvádza portál Mirror, krátko po svadbe sa Katy zdôverila svojmu manželovi, hercovi Justinovi, že by chcela preskúmať svoju bisexualitu. Vtedy si spomenula na Justinovu kamarátku ešte z čias vysokej školy Claire Thornhill, ktorá bola podľa nej veľmi atraktívna. Po siedmich rokoch rozhovor a stretnutí sa z dvojice stala oficiálne trojica.

„Spočiatku to bolo prekvapenie, pretože nikdy predtým sa mi nič takéto nestalo. Napriek tomu som to prijala, pretože som vždy prechovávala city k mužom aj k ženám,“ priznala Claire. Trojica z amerického mesta Seattle tvrdí, že byť v polyamornom vzťahu si vyžaduje tímovú prácu, komunikáciu, zdieľanie cieľov, osobných čŕt a záľub. Ich priatelia a rodina ich podporujú, avšak občas sú terčom onlinových útokov alebo nepríjemných pohľadov na ulici.

„Ako ľudia sme schopní úplne milovať viac ľudí bez toho, aby sa zmenšila láska, ktorú máme k jednotlivcovi. A máme obrovské šťastie, že sme sa našli. Sme hrdí na naše partnerstvo a chceme, aby ostatní vedeli, že za obyčajnú lásku k ľuďom sa nemusíte hanbiť,“ povedala Claire, ktorá je vo vzťahu s manželmi Katy a Justinom.

Aj keď ich niekedy prepadne žiarlivosť, hovoria, že si navzájom úplne dôverujú a zdieľajú svoje pocity ako skupina. „Žiarlivosť je ľudská emócia a klamali by sme, keby sme povedali, že to nepríde. Keď sa to stane, okamžite to zdieľame a hovoríme o nej v našej skupine. Nikdy nepopierame žiadne emócie,“ vysvetlila Claire. Trojica v súčasnosti žije spolu a hovoria, že sú nadšení zo spoločnej budúcnosti. „Ak máte pocit hanby za to, kto ste alebo koho milujete, jednoducho vedzte, že sú tu ľudia rovnakí ako vy a nie ste sami,“ ukončila rozprávanie Claire.