Rekordný da Vinci: Kresbu medvedej hlavy vydražili za neuveriteľnú sumu

Meria len 7x7 cm, no každý kúsok bol vyvážený zlatom. Nečudo, je to jedna z mála kresieb Leonarda da Vinciho, ktorá je v súkromných rukách. Vydražili ju za 10,2 mil. eur.

Kresbu hlavy medveďa dražili v aukčnej sieni Christie‘s v Londýne. O kupcoch nie je nič bližšie známe. Vie sa len, že sú to muž a žena, ktorí na začiatku dali jednu ponuku a nik iný ju neprekonal. Je to nový rekord za kresbu talianskeho renesančného umelca. Vytvoril ju niekedy po roku 1480 a dlho bola vo vlastníctve britského maliara a zberateľa Sira Thomasa Lawrenca. Ten kresbu predal v roku 1860 za 2,50 libry, čo sa po zarátaní inflácie rovná dnešným 362 eurám. I tak je to smiešna suma v porovnaní s dnešnou hodnotou. Hlava medveďa teraz prekonala aj da Vinciho kresbu koňa a jazdca, ktorá sa v roku 2001 predala za 9,4 mil. eur.

Renesančný umelec

Leonardo Da Vinci sa narodil 15. 4. 1452 vo Vinci v Toskánsku.

Väčšina jeho diel je v štátnych galériách, najznámejšia je Mona Lisa v parížskom Louvri.

Iba zlomok diel je v súkromných rukách, obraz Salvator Mundi (Spasiteľ sveta) sa predal za 380 miliónov eur.

Preslávil sa aj vynálezmi.

Zomrel 2. 5. 1519 vo Francúzsku vo veku 67 rokov. Otvoriť galériu Čiernobiely portrét Leonarda da Vinciho. Zdroj: getty images

Veľkosť kresby