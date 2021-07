Litva stavia na hraniciach bariéru proti migrantom: Štipľavý odkaz premiérky Bielorusku

Litva spustila v piatok na hraniciach s Bieloruskom výstavbu bariéry zabraňujúcej vstupu migrantom na svoje územie.

Vilnius totiž viní Minsk z toho, že aktívne podporuje príchod nelegálnych migrantov do Európskej únie, píše agentúra Reuters. Prvý úsek bariéry bude dlhý 500 metrov a vysoký 1,8 metra a bude pozostávať z ostnatého drôtu, priblížila hovorkyňa litovského rezortu obrany Rúta Montvilé. Zhruba 78 kilometrov na hraniciach oplotili už v predchádzajúcich rokoch a približne 258 kilometrov je podľa údajov ministerstva obrany monitorovaných elektoronicky.

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko koncom mája povedal, že jeho krajina už nebude migrantom brániť v prekračovaní západnej hranice smerom do EÚ. Vyhlásil to po uvalení sankcií EÚ v dôsledku presmerovania dopravného lietadla do Minska, kde zadržali bieloruského disidenta na jeho palube.

Litovská vláda vyhlásila pre stúpajúci počet migrantov z Bieloruska, s ktorým krajina zdieľa 679 kilometrov dlhú hranicu, začiatkom júla núdzový stav. Tento rok prekročilo hranicu už vyše 1500 ľudí, pričom 900 z nich prišlo od začiatku júla. V roku 2020 pritom Litva zadržala na hraniciach s Bieloruskom iba 81 migrantov.