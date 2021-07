Tragédia v Bangladéši: Požiar v továrni usmrtil najmenej 52 ľudí, ranení vyskakovali z okien

Informovala o tom v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšiu políciu. Požiar vypukol v priemyselnom meste Rupgandž, ležiacom 20 kilometrov od Dháky, v závode na výrobu jedla a nápojov vo štvrtok popoludní, pričom ani o 24 hodín neskôr sa ho stále nepodarilo uhasiť.

Polícia najprv informovala o troch obetiach, avšak počet mŕtvych prudko stúpol po tom, čo sa hasiči dostali i na vrchné poschodia budovy a začali von vynášať desiatky tiel pracovníkov.

