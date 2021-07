Silné búrky bičujú aj New York: Na jednej zo staníc metra sa ľudia brodili po pás vo vode

Denník New York Times informoval, že na jednej zo staníc na hornom Manhattane sa ľudia brodili po pás vo vode. Policajti okrem toho zachránili viac než desiatku ľudí zo zaplaveného úseku diaľnice v Bronxe. Prevádzka metra však zväčša nebola narušená s výnimkou severného úseku jednej z liniek.

FLOODED SUBWAYS: The stairs leading into New York City's underground subway stations turned into a waterfall on Thursday as a passing storm flooded the streets. pic.twitter.com/qXhd0qqCfL