Modelkou sa stala po tom, ako pribrala 30 kilogramov: Fotky Claire v sexi bielizni musíte vidieť!

Chcela dokázať, že na to má! 48-ročná Claire Wallace z anglického mestečka Hexham sa vzdala práce psychologičky a začala si plniť svoj sen.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii vo veku 45 rokov začala pracovať ako plus-size glamour modelka po tom, ako pribrala 30 kilogramov a jej konfekčná veľkosť poskočila z čísla 10 na 18. Ako sama uviedla, chcela sa jednoducho opäť cítiť sexi.

„Chcela som si dokázať, že môžem byť stále sexi, hoci som pribrala. A tiež, že nikdy nie je neskoro ísť si za svojim snom. Neverím v spoločenské normy, pre mňa je život o tom byť šťastný a robiť prácu, ktorá vás skutočne baví. Ľudia očakávajú, že žena v mojom veku bude pracovať v Tescu, to však nie je pre mňa. Milujem zvýrazňovať svoje krivky – som blondínka, prsnatá a plná sexepílu,“ hovorí Claire, ktorej sexi fotky sa objavili v magazínoch Glamour and Boudoir Magazine, Femme Rebelle, Garters and Grills and v mnohých ďalších.