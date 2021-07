Jan 47-krát dobodal svoju expriateľku: Neuveriteľné, akého zverstva sa dopustil potom!

Otrasný čin! Toto sa dopustil muž, ktorý chladnokrvne zavraždil svoju bývalú priateľku. Pokračovanie je len pre silné povahy.

Kanaďan Jan Peopl bol odsúdený po tom, čo zniesol zo sveta expriateľku. Nicole Hasselmann († 34) umierala v krutých mukách. Ako informuje britský denník The Sun, muž nevedel predýchať rozchod a keď zistil, že jeho bývalá láska randí s niekým iným, začal vyvádzať ako zmyslov zbavený.

Nicole, ktorá po sebe zanechala malé dieťa, nastúpila do auta so svojim expriateľom. Ten ju vo vozidle začal bodať dvomi kuchynskými nožmi. Mladej mamičke utŕžil až 47 rán. Z toho, čo urobil potom, behá po chrbte mráz. Jan po útoku svoju obeť začal nakrúcať na telefón a tak zaznamenával posledné chvíle Nicolinho života. Pomaly s mobilom v ruke sledoval, ako krváca a ako z nej vychádza život. Auto, v ktorom sa odohral masaker, napokon havarovalo. Polícia a záchranári boli privolaní k autonehode, no na mieste zistili príšernú pravdu o tom, čo sa tam v skutočnosti stalo. Nicole sa snažili zachrániť, no zomrela po prevoze do nemocnice.

Sudca Jana opísal ako krutého, bezcitného a sebeckého človeka. Odsúdil ho za vraždu druhého stupňa, pričom dostal 15-ročný trest. Obžalovaný prosil sudcu, aby mu trest znížil na desať rokov, no nepochodil. Rodina zavraždenej Nicole s rozsudkom nie je spokojná, hovoria o veľkej nespravodlivosti. "Zobral z tohto sveta bohyňu, zobral z tohto sveta lásku," uviedla sesternica obete. Nicolina sestra dodala, že dúfala, že vrah dostane aspoň 25-ročný trest.