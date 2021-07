Povinné očkovanie: Táto krajina EÚ ho chce zaviesť!

Francúzski poslanci pripravujú nový zákon, ktorý bude fakticky znamenať povinné očkovanie zdravotníckych pracovníkov proti koronavírusu.

Podľa údajov Francúzskej federácie nemocníc doteraz iba 57 percent opatrovateľov v domovoch dôchodcov a 64 percent zamestnancov nemocníc vo Francúzsku dostalo aspoň jednu dávku očkovacej látky proti koronavírusu. Informuje o tom portál cnbc.com.

„Nehovoríme o povinnom očkovaní všetkých ľudí vo Francúzsku. Hovoríme len o povinnom očkovaní ľudí pracujúcich v zdravotníctve a osôb, ktoré sú v kontakte s najkrehkejšími ľuďmi," povedal pre televíznu stanicu CNBC francúzsky minister financií Bruno Le Maire.

„Myslím si, že je to otázka zodpovednosti, a mať povinné očkovanie ľudí, ktorí sú každý deň v kontakte s najkrehkejšími ľuďmi v rámci francúzskej populácie, naozaj si myslím, že by to bolo rozumné rozhodnutie," dodal Le Maire.