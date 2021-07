Dobrá aj zlá správa: Počet úmrtí na covid vo svete klesá, toto však Európania počuť nechceli

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaznamenala najnižšie počty úmrtí na ochorenie COVID-19 od začiatku októbra 2020.

Organizácia to oznámila v stredu. V týždni od 28. júna do 4. júla bolo hlásených tesne pod 54.000 úmrtí, čo je o sedem percent menej než v predchádzajúci týždeň, uviedla WHO citovaná tlačovou agentúrou DPA.

Stúpajú však počty prípadov nákazy, v daný týždeň ich zaznamenali vyše 2,6 milióna a nárast infekcií nastáva predovšetkým v Európe. V európskom regióne, do ktorého WHO zahŕňa 53 krajín od Portugalska po Tadžikistan, bolo o 30 percent prípadov nákazy koronavírusom viac.

Nákazlivejší variant koronavírusu delta zistili v siedmich ďalších krajinách a teraz je potvrdený v 104 zo 194 krajín, ktoré sú členmi WHO.

Celosvetovo zaznamenala WHO od začiatku pandémie 183 miliónov prípadov nákazy a takmer štyri milióny úmrtí. Skutočné čísla sú však podľa všeobecne rozšíreného presvedčenia vyššie, keďže nie všetky krajiny zisťujú a hlásia všetky prípady.