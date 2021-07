Veľké plány čínskych vedcov: Takto chcú odkloniť asteroid ohrozujúci Zem

Čínski vedci plánujú pomocou viac ako 20 nosných rakiet nacvičiť manéver, ktorým by odklonili asteroid potenciálne ohrozujúci Zem.

Vyplýva to zo štúdie nedávno zverejnenej vo vedeckom časopise Icarus, informovala v stredu agentúra Reuters. Tím výskumníkov z Čínskej akadémie vied na základe simulácií zistil, že 23 nosných rakiet Dlhý pochod 5 (Čchang-čeng 5) by mohlo v prípade simultánneho zásahu vychýliť takýto asteroid z jeho pôvodnej dráhy o vzdialenosť rovnajúcu sa 1,4-násobku polomeru Zeme.

Svoje výpočty vedci zakladajú na údajoch o planétke Bennu, ktorá obieha okolo Slnka. Bennu má odhadovaný priemer zhruba 500 metrov, čo sa približne rovná výške mrakodrapu Empire State Building v New Yorku (aj s anténou 443 metrov). Okrem toho je zaradený na zoznam nebezpečných telies, u ktorých je pravdepodobná zrážka so Zemou, píše agentúra Reuters, ktorá zároveň pripomína, že kolízia Zeme s asteroidom s priemerom väčším ako jeden kilometer by mohla mať globálne následky.

Ako vedci uvádzajú v predmetnej štúdii, hmotnosť horného stupňa nosnej rakety Dlhý pochod 5, ktorý sa však po vynesení kozmickej lode na obežnú dráhu od nej neoddelí, môže zaistiť väčšie vychýlenie asteroidu z jeho pôvodnej dráhy s cieľom zabrániť jeho zrážke so Zemou. Vďaka tejto stratégii je možné dosiahnuť až trikrát väčšie vychýlenie asteroidu z jeho pôvodnej dráhy v porovnaní so scenárom, keď do asteroidu narazí iba samotná kozmická loď.

"Zvýšením celkovej masy, ktorá narazí do asteroidu, by mal byť pomocou jednoduchej fyziky dosiahnutý oveľa väčší účinok," uviedol profesor Alan Fitzsimmons zo severoírskej Queen's University Belfast. Zároveň dodal, že je potrebné podrobnejšie preštudovať realizovateľnosť takejto misie.