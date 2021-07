Brutálna vražda: Haitského prezidenta Jovenela Moisa popravili v jeho rezidencii

Haitského prezidenta Jovenela Moisa v noci na stredu zavraždili v jeho rezidencii. Informoval o tom portál televízie France 24.

Skupina útočníkov dnes skoro ráno zastrelila haitského prezidenta Jovenela Moïseho. Oznámil to haitský premiér Claude Joseph. Útočníci prezidenta zavraždili v jeho súkromnej rezidencii v hlavnom meste Port-au-Prince. Prezident pri útoku utrpel strelné zranenia nezlučiteľné so životom. Pri útoku bola zranená tiež prezidentovho manželka, ktorá bola prevezená do nemocnice. Informujú o tom zahraničné tlačové agentúry.

Predseda vlády vyzval obyvateľov tohto ostrovného štátu v Karibskom mori k pokoju. Premiér označil vraždu za "otrasný, neľudský a barbarský čin". Uviedol, že polícia a úrady majú situáciu na ostrove pod kontrolou.

Moise (53) bol obchodníkom a podnikateľom v poľnohospodárstve. V poradí 42. prezidentom Haiti sa oficiálne stal 7. februára 2017 po tom, čo zvíťazil vo voľbách v novembri 2016. Hlasovanie vtedy poznačila nízka účasť. Od roku 2018 čelil výzvam na rezignáciu v súvislosti s protestmi proti vysokým cenám pohonných látok.