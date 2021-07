Krajina tvrdí, že nemajú žiadne prípady koronavírusu: Zaviedli však povinné očkovanie

Turkménska vláda v stredu oznámila, že zavádza povinné očkovanie proti novému druhu koronavírusu pre všetkých dospelých od 18 rokov.

Ako s odvolaním sa na údaje ministerstva zdravotníctva napísal štátny ruskojazyčný denník Nejtraľnyj Turkmenistan, výnimku z povinnej vakcinácie budú mať osoby s kontraindikáciami. Informovala o tom agentúra AFP.

"Na to, aby bolo preventívne očkovanie účinné, každý z nás by sa mal do tohto procesu aktívne zapojiť," uvádza rezort zdravotníctva. V stredoázijskom Turkménsku schválili na použitie dve ruské a dve čínske vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

Minulý týždeň spustila povinné očkovanie proti koronavírusu pre občanov nad 18 rokov i ďalšia stredoázijská krajina - Tadžikistan, pripomína AFP.

Turkménsko je popri Severnej Kórei jednou z mála krajín na svete, ktoré tvrdia, že neevidujú ani jeden prípad nákazy koronavírusom. Turkménsky prezident Gurbanguly Berdymuchamedov v rozhovore zverejnenom začiatkom júna povedal, že je to "vďaka práci, ktorú sme vykonali".

AFP poukazuje na to, že hoci v izolovanom Turkménsku nepôsobia žiadne nezávislé lokálne médiá, zahraniční novinári pravidelne vyjadrujú pochybnosti, že tam skutočne nemajú nijaké prípady covidu.

Objavili sa však správy o tom, že na covid zomrel turecký diplomat v Turkménsku a britský veľvyslanec na sociálnych sieťach v decembri priznal, že sa covidom nakazil práve v Turkménsku.