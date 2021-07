V USA zomrel najvyšší kôň na svete: Majitelia sú zdrvení

V americkom štáte Wisconsin podľa agentúry AP uhynul najvyšší kôň na svete.

Dvadsaťročný belgický valach, ktorý si svojou úctyhodnou výškou cez 2,1 metra vyslúžil meno Big Jake, mal aj zápis v Guinnessovej knihe rekordov. Kôň uhynul pred dvoma týždňami, presný dátum však rodina majiteľa nemieni uviesť. "Nechceme si ho pamätať len podľa dátumu - pre našu rodinu to bola traumatická záležitosť," vyhlásila Valicia Gilbert, manželka majiteľa farmy, kde kôň žil.

Big Jake meral v kohútiku niečo málo cez 210 centimetrov a vážil 1136 kilogramov. Zápis do Guinnessovej knihy rekordov získal v roku 2010. Jeho majiteľ Jerry Gilbert wisconsinskej televíznej stanicu WMTV oznámil, že Big Jake bol "superhviezda" a "naozaj úžasné zviera". Kôň pochádzajúci z neďalekej Nebrasky podľa neho pri narodení vážil 109 kilogramov - to je o 45 kilogramov viac, než je u žriebäťa tohto plemena bežné.

Ako pripomienku svojho milovaného a obrieho zvieraťa Gilbert plánujú ponechať stajňu po Big Jakeovi prázdnu a do jej steny umiestniť tehlu s jeho obrázkom a menom. "(Na farme) je teraz také ticho," tvrdí Gilbert. "Ostatné kone to vedia. Myslím si, že po svojom smútia, pretože Jake tu bol stredom pozornosti. Teraz je tu veľká prázdnota. Je to akoby tu bol, ale on tu nie je."