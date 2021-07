Mladomanželia si vypýtali nezvyčajný svadobný dar: Od hostí dostali dve bábätká!

Túžili po vlastnom dieťatku, avšak roky sa im nedarilo. Správa od lekárov, že prirodzenou cestou bábätko nesplodia, im rozbila srdcia. Dvojica sa rozhodla zobrať ich osudy do vlastných rúk, pozrite, čo vymysleli.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako uvádza portál Daily Mail, zaľúbenci Nikki Tibballs (40) a Marc Tibballs (42) sa pokúšali o vlastné dieťatko, avšak Nikki zistila, že má zablokované vajcovody. To znamená, že v jej prípade mala ťažkosti s prirodzeným otehotnením a ak by aj otehotnela, išlo by o mimomaternicové tehotenstvo. „Nikdy som ani na chvíľu nepomyslela na to, že budeme mať nejaké problémy. Pamätám si, že som sa vtedy úplne zrútila,“ priznáva Nikki, ktorá sa s partnerom rozhodla pre umelé oplodnenie.

,,Bolo to veľmi stresujúce a znepokojujúce obdobie, ale vedeli sme, že umelé oplodnenie je najbezpečnejším spôsobom, ako sa pokúsiť o dieťa." Dvojici z britského grófstva Berkshire preplatila jeden zákrok Národná zdravotná služba, avšak ich pokus nebol úspešný a za druhý by museli zaplatiť 3-tisíc až 5-tisíc libier, čo je v prepočte 3 500 až 5 800 eur. Po všetkej snahe sa preto rozhodli na chvíľu nemyslieť na lekárov a začali si plánovať svadbu. A vtedy to prišlo.

Nikki a Marc vymysleli skvelý spôsob, ako zohnať peniaze na ďalší pokus. Rozhodli sa požiadať o pomoc svadobčanov, ktorí sa ich neustále pýtali, čo by si priali ako svadobný dar. „Už sme spolu bývali, nepotrebovali sme jedálenský set ani hriankovač. Chýbali nám už len deti,“ vysvetlila Nikki.

Dvojica si povedala svoje áno v auguste v roku 2013 a boli ohromení obrovskou pomocou zo strany ich blízkych. „Bolo to také emotívne. Všetci vedeli, aké dôležité to pre nás je a všetci mohli byť toho súčasťou. Vedeli, že to pre nás znamená všetko a vďaka tomu bol ich darček ešte výnimočnejší,“ doplnila Nikki. Mladomanželia sa po svadobnej ceste cítili byť pripravení vyskúšať umelé oplodnenie ešte raz. Ani druhý pokus nebol úspešný, avšak vďaka darom od blízkych dokázali podstúpiť ešte aj tretí zákrok. A tentokrát sa stal zázrak!

Len dva týždne po umelom oplodnení sa manželia dozvedeli tú najkrajšiu správu. Nikki a Marc, ktorí sú obaja z identických dvojičiek, privítali na svete ich vytúžené neidentické dvojičky Freddyho a Ollyho v novembri 2014. Chlapci sa narodili v 37. týždni tehotenstva. „Mať dvojčatá bolo pre nás také neuveriteľné požehnanie,“ znejú slová hrdej dvojnásobnej mamičky dvoch chlapcov, ktorí majú teraz 6 rokov. Manželia majú ešte jedno zamrazené embryo, avšak po dlhom zvažovaní sa ho rozhodli darovať na výskum.