V dedinke v Idahu sa zišli najbohatší ľudia na svete: Letný tábor miliardárov

Volajú to letný tábor miliardárov. Súkromné tryskáče zaplnili letisko pri malej dedine v Idahu. V luxusnom rezorte tam päť dní budú diskutovať najmocnejší hráči v oblasti technológií, médií či dizajnu.

Nechýbajú ani tí najbohatší ľudia na svete.Konferenciu každoročne organizuje investičná banka Allen Všetci účastníci musia byť zaočkovaní a navyše musia predložiť aj negatívny test. Okrem toho sa veľká časť programu bude odohrávať pod holým nebom, mimo uzavretých priestorov. Organizátori nechcú za žiadnu cenu dopustiť, aby sa z ich akcie stalo ohnisko nákazy koronavírusom.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Pupok sveta

Do Idaha mieria súkromné tryskáče, ktoré celkom zaplnili malé Friedmanove letisko v Hailey. Odtiaľ limuzíny odviezli účastníkov vidieckou krajinou do 25 km vzdialenej obce Sun Valley, ktorá má len 1 500 obyvateľov. Na päť dní sa pritom stane pupkom sveta. Na konferencii totiž nechýba Jeff Bezos, ktorý je so 170 miliardami eur aktuálne najbohatším človekom na svete. Spoločnosť mu robia Bill Gates a Warren Buffet, ktorí tiež dlhé roky patria medzi najbohatších ľudí na svete.

Bezos zobral so sebou aj svojho nástupcu na pozícii riaditeľa spoločnosti Amazon Andyho Jassyho. Ten sa však s majetkom 400 miliónov eur môže cítiť ako chudobný príbuzný. Ostatní riaditelia mediálnych a filmových spoločností, ktorí sa na konferencii zúčastňujú, majú na konte niekoľko miliárd. O čom presne sa rozprávajú, ostane za zatvorenými dverami. Konferencia je len na pozvánky a novinári majú vstup zakázaný.

Účastníci konferencie

Jeff Bezos, Amazon -170 mld. €

Bill Gates, Microsoft -109 mld. €

Warren Buffet, Berkshire Hathaway - 85,7 mld. €

Robert Thomson, News Corp -13,5 mld. €

Reed Hastings, Netflix - 4,5 mld. €

Brian Roberts, Comcast -1,7 mld. €

Andy Jassy, riaditeľ Amazonu - 0,4 mld. €