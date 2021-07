Čln plný migrantov sa potopil pri tuniskom pobreží: Polícia už našla desiatky mŕtvych

Tuniská pobrežná stráž objavila telá 21 migrantov pochádzajúcich zo subsaharskej Afriky a zachránila ďalších 50 osôb po tom, čo sa ich čln potopil pri tuniskom prístavnom meste Safákis, uviedli v pondelok miestne úrady.

Informuje o tom agentúra AFP. K potopeniu člna došlo este v nedeľu, pričom 50 ľudí sa podarilo zachrániť, spresnila pobrežná stráž. Všetci migranti pochádzali zo subsaharskej Afriky a pokúšali sa dostať do Európy.

Od 26. júna sa po vyplávaní z prístavu Safákis potopili už štyri člny plné migrantov. Členovia pobrežnej stráže objavili 49 tiel a dovedna 78 ľudí sa podarilo zachrániť.

V sobotu sa pri južnom pobreží Tuniska potopil čln zo 127 ľuďmi na palube. Nezvestných je naďalej 43 migrantov. Plavidlo vyplávalo zo susednej Líbye, uvádza DPA.

Tunisko a Líbya sú kľúčovými bodmi pre odchod migrantov, ktorí sa pokúšajú zdolať nebezpečnú cestu z pobrežia severnej Afriky do Európy, najmä do Talianska. Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) začiatkom mája uviedol, že len tento rok pri pokuse preplávať Stredozemné more zomrelo už najmenej 500 ľudí. Ide o viac než trojnásobok počtu z rovnakého obdobia roku 2020.