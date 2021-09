Vedci konečne rozlúštili vznik Mliečnej cesty: Detaily jednej z najdôležitejších udalostí vás ohromia!

Aj keď je galaxia Mliečna cesta naším vesmírnym domovom, stále máme mnoho nezodpovedaných otázok o jej vzniku.

Nové techniky a pozorovania nám najnovšie prezradili detaily jednej z najdôležitejších udalostí, ktorá astronómov dlhú dobu trápila. Vznikla naša galaxia vďaka obrovskej a búrlivej zrážke, ako sa tvrdilo doteraz, alebo bolo všetko úplne inak?

Spoznávanie našej galaxie zamestnáva astronómov i iné vedecké odbory už dlhé desaťročia. Na rozdiel od iných galaxií, tú našu dokážeme preskúmať len nepriamo, keďže sme jej súčasťou, a vo výhľade nám prekážajú mnohé telesá. Napriek tomu existujú viaceré teórie o povahe našej galaxie. Dlho sa zdalo, že jej vznik bol výnimočný, a teda, že aj jej dnešná podoba medzi vesmírnymi susedmi vyniká. Za to mala Mliečna cesta vďačiť obrovskej a riadne divokej zrážke v dávnych dobách svojho zrodu.

Najnovšie výskumy však ukazujú, že podoba našej galaxie, napríklad hviezdne disky v jej útrobách, sú úplne typickým prvkom, ktorý nájdeme aj v iných galaxiách. Pozorovaním susedných galaxií sa ukázalo, že sa Mliečna cesta zhruba pred desiatimi miliardami rokov zlúčila s galaxiou s názvom Gaia-Enceladus.

Ich spojenie astronómovia opisujú ako tanec veľkého množstva hviezd, pričom hviezdy Mliečnej cesty tancovali iný tanec ako hviezdy galaxie Gaia-Enceladus. Pozostatky tejto mimoriadne dôležitej udalosti vidno v našom okolí dodnes. Časť pôvodných hviezd Mliečnej cesty je staršia a má aj iné zloženie, ostatné hviezdy, ktoré sa do našej galaxie zamiešali, sú o čosi mladšie a našou galaxiou sa pohybujú iným spôsobom.

Okrem toho sa vedcom pozorovaním podarilo vysvetliť, že hrubšie a tenšie hviezdne disky v našej galaxii nie sú ani zďaleka také výnimočné. Našli sa aj v iných galaxiách, napríklad v 320 miliónov svetelných rokov vzdialenej UGC 10738, ktorú pozorovalo Európske južné observatórium teleskopom v Chile. Odhalilo, že v jej hrubších diskoch sa zhlukujú staršie hviezdy siahajúce až do ranných dôb nášho vesmíru, zatiaľ čo v tenších diskoch nájdeme mladšie hviezdy. Ak vás zaujíma, do ktorej kategórie patrí naše Slnko, odpoveď je podľa jeho zloženia jednoznačná – je to mladšia hviezda.

Galaxia Mliečna cesta