Barbara si prestala holiť celé telo, teraz ho hrdo ukazuje: Ochlpenie má už hustejšie ako jej frajer!

Holenie odjakživa nenávidela, preto sa rozhodla s touto činnosťou navždy skoncovať. Teraz sa preto cíti lepšie ako kedykoľvek predtým.

Ako uvádza denník Daily Mail, 20-ročná Barbara Hovermale sa začala holiť ešte na základnej škole, keď mala iba 9 rokov. Napriek tomu, že tento proces odstraňovania chĺpkov nemala nikdy v láske a túžila s tým prestať, mala strach z nepríjemných pohľadov ostatných ľudí na jej zarastené časti tela. Nakoniec ale nabrala odvahu a prestala si spočiatku holiť len podpazušie, no dnes sa už žiletkou nedotkne ani samotných nôh.

Prvá myšlienka oholiť sa prišla v jej prípade v momente, kedy sa jej zapáčil jeden chalan a všimla si, že všetky dievčatá naokolo majú na rozdiel od nej hladké nohy. Vtedy požiadala mamu, či by sa kvôli nemu nemohla oholiť. Dnes už má ale po boku priateľa, ktorý ju podporuje v tom, aby robila so svojím telom to, čo uzná za vhodné. Keď sa mu priznala, že nemá v obľube holenie, tak jej úprimne poradil, aby s ochlpením aj naďalej nič nerobila.

Barbara vďaka nemu získala veľkú sebadôveru, ktorú sa teraz snaží šíriť aj medzi ostatných. Na sociálnej sieti TikTok zverejňuje videá, kde ukazuje celulitídu, ochlpenie na nohách, bruchu, ale aj na celom zvyšku jej tela. Snaží sa o to, aby sa aj jej sledujúci cítili dobre vo vlastnom tele a zistili, že preto nemusí vyzerať hneď dokonale.

Mnoho ľudí ju podporuje, no nájdu sa aj takí, ktorí jej šťastie veľmi nedoprajú. Jeden z komentujúcich vyjadril pod jedným z jej príspevkov ľútosť nad jej partnerom z dôvodu, že jeho polovička musí mať dlhšie chlpy na nohách ako on sám. Barbara na to zareagovala tak, že natočila ďalšie video, kde tento fakt s hrdosťou potvrdila. „Mám pocit, že v tejto chvíli mám so sebou vynikajúci vzťah a keď sa teraz pozriem do zrkadla, cítim sa naozaj hrdá,“ uviedla Barbara.