Koronavírus dostal tínedžerku na pokraj zúfalstva: Nikto z doktorov ju nebral vážne, následky má dodnes

Zdravé mladé dievča bolo aktívne a plné života až do chvíle, kedy sa nakazilo ochorením COVID-19.

Ako píše portál The Sun, iba 16-ročnej Liliane Jackson diagnostikovali koronavírus ešte v septembri minulého roka. Keďže týmto ochorením trpelo veľké množstvo ľudí, neprekvapilo ju, že sa nakazila aj ona. Myslela si však, že to do týždňa či dvoch vyleží, no opak bol pravdou. Po týždni skončila v nemocnici s vyrážkami po celom tele a každý jeden dotyk jej spôsoboval takú silnú bolesť, akoby ju niekto bodol. „Nemyslela som si, že to niekedy bude až také zlé, aké to bolo alebo a že to bude trvať tak dlho, ako to trvalo,“ priznala.

Deň po návšteve nemocnice ju doktori poslali domov s tým, že pre ňu už nemôžu nič spraviť, keďže koronavírus musí len vyležať. Liliana však aj celé ďalšie mesiace trpela obrovskou únavou a dýchavičnosťou. To najhoršie ale prišlo až priamo na Štedrý deň, kedy tínedžerku odviezli znova do nemocnice. „Mala som naozaj zlú skúsenosť s kŕčmi v hrudníku a bolesťou nervov... Musela som ísť do nemocnice a neskôr som si pomyslela, že môžem zomrieť,“ prezradila Liliana.

Spolu s jej mamou Gail mali aj po tomto príšernom zážitku pocit, že ich lekári v nemocnici neberú vôbec vážne.„Nemohli sme dostať žiadnu pomoc, nikto nerozumel tomu, čo sa stalo. Ale nebolo možné, že by netrpela, bola v takej strašnej agónii,“ uviedla jej zúfalá mama.

Gail to neodradilo a začala hľadať iné spôsoby, aby svojej dcére mohla nejako pomôcť. Nakoniec našla jednu podpornú skupinu a neskôr Lilianu odviezli na kliniku, ktorá sa špecializuje priamo na dlhodobo pretrvávajúce príznaky koronavírusu. Tínedžerke už spravili množstvo testov, no od nakazenia jej viaceré zdravotné problémy neustále sťažujú život. Liliana dostala odvtedy už obe dávky vakcíny a verí, že jej choroba preto začne čím skôr ustupovať.