Prevratný objav vedcov! Nové rúška za pár eur by mali do 90 minút zistiť, či máte ochorenie COVID-19

Nákazu koronavírusom by časom mohli začať zisťovať nové rúška, ktoré podľa zistení inžinierov z Massachussetského technologického inštitútu (MIT) a Harvardovej univerzity zhruba počas 90 minút diagnostikujú, či ich nositeľ má covid-19.

Informoval o tom denník The Jerusalem Post. Tieto rúška sú vybavené drobnými, jednorazovými senzormi, ktoré vedci označujú ako Specific High-sensitivity Enzymatic Reporter unLOCKing (SHERLOCK). Tieto senzory je možné zapracovať aj do oblečenia a poskytnúť tak nový spôsob, ako sledovať vystavenie koronavírusom.

James Collins z MIT začal vyvíjať tieto nositeľné senzory už pred rokmi, aby pomohli diagnostikovať vírusy eboly a ziky. Senzory sú vysušené mrazom a obklopené vrstvou vody, ktorá sa uvoľní vo chvíli, keď nositeľ stlačí tlačidlo a vyšle tak signál, že sa chce nechať otestovať. Keď suché komponenty nasiaknu vodou, analyzujú nahromadené kvapôčky z dychu a začnú ich testovať na covid-19.

Peter Nguyen, výskumník Harvardovej univerzity a jeden z hlavných autorov výskumu, uviedol, že tento test je rovnako spoľahlivý ako vysoko citlivé PCR testy a pritom rovnako rýchly ako antigénne testovanie použité pre rýchlu analýzu covidu-19. Test je tak presný, že dokáže dokonca rozlíšiť medzi jednotlivými variantmi covidu, uviedol denník Business Insider.

Rovnakú technológii je možné použiť aj na zisťovanie iných patogénov, napríklad vírusu chrípky.

Vedecký tím teraz hľadá komerčných partnerov, ktorí by boli ochotní sa pustiť do výroby senzorov, takže sa v blízkej dobe zrejme v regáloch obchodov neobjaví. Ale aj keby nám rúška so zabudovanými senzormi nepomohli zvládnuť túto pandémiu, mohli by pomôcť zastaviť tú budúci, ak budeme vedieť, aký patogén hľadať, dodal Business Insider.