Do oblasti karibských ostrovov smeruje hurikán Elsa: Zasiahnuť by mal aj Floridu

Hurikán Elsa sa v sobotu nadránom zdvihol v oblasti Karabiku a blíži sa k štátom Haiti a Dominikánska republika, kde by mohol spôsobiť záplavy a zosuvy pôdy. Hurikán by sa zrejme mal neskôr presunúť na Kubu, Jamajku a do pondelka aj na Floridu, informovali agentúra AP a AFP.

Búrku 1. kategórie s vetrom o rýchlosti 120 kilometrov za hodinu lokalizovali asi 175 kilometrov juhovýchodne od ostrova Isla Beata, ktorý patrí Dominikánskej republike. Očakáva sa, že sa z hurikánu stane tropická búrka po tom, ako zasiahne Kubu. V mnohých oblastiach Karibiku sa pre blížiacu búrku zdvihol silný vietor, ktorý už stihol napáchať škody. Z ostrovov ako Barbados alebo Svätá Lucia hlásili už v piatok odtrhnuté strechy domov alebo zničenú úrodu, uvádza AP. Miestne úrady na Haiti varovali svojich obyvateľov pred hurikánom prostredníctvom sociálnych sietí, kde na Haiťanov naliehali, aby sa evakuovali v prípade, ak žijú v blízkosti vody alebo na úbočí hôr. "Celá krajina je týmto hurikánom ohrozená. Urobte všetko preto, aby ste utiekli skôr, ako bude neskoro," píše sa vo vyhlásení haitskej Agentúry pre civilnú ochranu (DPC). Štát Haiti je v dôsledku rozsiahlej erózie a odlesňovania osobitne náchylný na záplavy a zosuvy pôdy. Situácia v krajine je o to zložitejšia, že tam v súčasnosti vyčíňajú aj násilné kriminálne gangy, pre ktoré musela vláda evakuovať niekoľko tisíc ľudí. Evakuovaní ľudia našli útočisko v miestnych telocvičniach, školách, či verejných budovách. Na zvládnutie tejto krízy musela vláda vyčleniť časť zásob určených na sezónu hurikánov, preto krajine teraz hrozí nedostatok vody či potravín. V roku 2016 si hurikán Matthew vyžiadal na Haiti 500 obetí a spôsobil škody v hodnote dvoch miliárd dolárov. Hurikán Elsa je prvým hurikánom tohtoročnej hurikánovej sezóny v Atlantiku.