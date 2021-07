Lekári žene tvrdili, že je neplodná: Svokra jej pred smrťou prezradila tajomstvo, ktoré jej zmenilo celý život!

Žene lekári posledných 10 rokov tvrdili, že nemôže mať deti. V tom sa stalo niečo, čo si doteraz nevie vysvetliť.

Ako informuje portál The Sun, žena menom Jillian nahrala na sociálnu sieť TikTok video, v ktorom napodobňuje situáciu, ktorá sa dávnejšie odohrala s jej svokrou, ktorá bola v tom čase v kóme. Jillian bola v hospici, kde sa o ňu ako vždy starala, no odrazu sa stará žena prebudila z kómy a z ničoho nič jej len povedala: „Budú obrovské.“

Žena zostala celá zmätená a keďže netušila, čo má jej svokra na mysli, spýtala sa, čo bude obrovské. Na to jej svokra odpovedala, že obrovské budú jej prsia po dieťati. Jillian vo videu ale oznámila, že jej posledných 10 rokov lekári tvrdili, že deti mať nemôže. Na poslednom zábere sa však ukázala aj spolu s dcérkou, ktorú v tom období čakala a ani o tom nevedela. Jej svokra však, zdá sa, áno. Manželia kúpili nový dom: Za stenou našli niečo, čo ich poriadne vystrašilo! V ďalšom videu zodpovedala na otázku od jedného zo sledujúcich, ktorý sa zaujímal, či je stará žena stále nažive a či by teoreticky nemohlo ísť o reinkarnáciu. Jillian vysvetlila, že jej svokra zomrela len dva týždne po tom, čo sa toto celé stalo. Keby nebolo jej švagrinej, ktorá bola s ňou, keď sa dozvedela, že je tehotná, tak by si to ani nespojila.

„Takže by ma vlastne zaujímalo, či sa moja svokra reinkarnovala ako moja dcéra, pretože som ju tak veľmi ľúbila a bola jednou z mojich najlepších kamarátok,“ priznala svoje úvahy Jillian. Prezradila tiež, že si už aj viackrát bola takmer istá, že to je ona. Mala aj niekoľko snov, ktoré boli podľa jej slov šialené, no stále nevie, či zapracovalo iba jej podvedomie alebo je v tom naozaj niečo viac.