Damian 20 rokov po rozchode daroval expriateľke spermie: Zvrat, ktorý by ani vo sne nečakali!

Po tom, čo sa odhodlala napísať po dlhých rokoch svojmu bývalému priateľovi, sa jej zmenil celý život.

Ako uvádza portál The Mirror, žena menom Cee Rainey kontaktovala po takmer 20 rokoch svoju bývalú lásku s tým, či by sa nechcel stať jej darcom spermií. Nebola to však len taká obyčajná žiadosť. Išlo o sľub, ktorý jej dal pred mnohými rokmi sám Damian. Všetko to začalo v roku 1996, kedy sa vtedy ešte 21-ročná Cee zapozerala do 24-ročného vysokého Íra, s ktorým začala neskôr aj chodiť. Napriek tomu, že boli spolu celé dva roky veľmi šťastní, obaja mali rozdielne predstavy o ich budúcnosti, a preto sa ich vzťah rozhodli ukončiť.

Predtým, ako sa od seba odlúčili, Cee diagnostikovali endometriózu. V nemocnici podstúpila vyšetrenie, po ktorom jej povedali, že v budúcnosti bude mať problém počať a vynosiť dieťa. Damian ju vtedy držal na rukách a dal jej sľub, ktorý ju ohromil. „Viem, že pôjdeme každý svojou cestou, ale bola by si skvelá mama. Ak by si niekedy potrebovala pomoc s tým, aby si sa ňou stala, spravím to pre teba,“ povedal jej Damian. Pár týždňov na to odletela do Afriky s vedomím, že sú do seba zamilovaní, no obaja šli vlastnou cestou.

O pár rokov neskôr sa dozvedela, že už má dve deti a napriek tomu, že k nemu stále niečo cítila, nechcela mu kaziť jeho vzťah a rozhodla sa v živote tiež posunúť ďalej. Zaregistrovala sa na zoznamke, kde spoznala svojho budúceho manžela, s ktorým však nebola šťastná. V tom období videla na sociálnej sieti Damiana už s tromi deťmi, no zistila, že je opäť nezadaný. „Bola som vydatá a napriek tomu, že nešťastne, nepripadalo mi to správne,“ uviedla Cee. Jej nefungujúce manželstvo ale nemalo dlhé trvanie a aj ona zostala nakoniec znovu sama.

Vtedy sa rozhodla pre niečo, po čom už veľmi dlhú dobu túžila – stať sa mamou. Bola odhodlaná vychovávať dieťa sama a preto hľadala spôsob, ako nájsť darcu spermií.Celých 10 dní sa jej neozval, preto začala tušiť, že s týmto bláznivým nápadom nebude súhlasiť. Nakoniec jej však Damian poslal hlasovú správu a po pár telefonátoch dostala kladnú odpoveď. Hneď na to ju rovno pozval aj na návštevu do Írska.

Do polroka sa dvojica stretla a obaja medzi sebou okamžite cítili obrovské puto. Damian dodržal, čo sľúbil a Cee sa vďaka jeho darcovstvu spermií podarilo na prvýkrát otehotnieť. Ešte predtým si však obaja uvedomili, že sa z toho stalo oveľa viac ako snaha o otehotnenie. „Damian už nebol mojím darcom spermií. Bol to muž, ktorého som milovala,“ priznala Cee, ktorú Damian pár mesiacov na to požiadal o ruku. Zo zamilovaného páru sa preto po mnohých rokoch stali manželia, ktorí spoločne vychovávajú ich dcérku menom Aoife a jeho troch synov z predošlého vzťahu.