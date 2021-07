S Bezosom poletí do vesmíru aj 82-ročná astronautka Wally: Sen si splní po 60 rokoch

Vesmírne preteky sa priostrujú. Richard Branson oznámil, že poletí do kozmu 11. júla. To je o deväť dní skôr, ako plánuje jeho rival Jeff Bezos. Ten mu však vyfúkol pasažierku. So šéfom Amazonu poletí aj Wally Funk (82), ktorá sa stane najstarším človekom vo vesmíre.

Wally Funk je ženskou legendou amerického letectva. Na konte má viacero prvenstiev. Vo vzduchu nalietala 19 600 hodín a vycvičila 3 000 pilotov. Jeden sen si však doteraz nesplnila. V roku 1961 sa prihlásila do programu Ženy vo vesmíre. Absolvovala náročný výcvik, no ani ona, ani jej šesť kolegýň napokon NASA do vesmíru nepustila kvôli ich pohlaviu. Fotogaléria 6 fotiek v galérii Wally sa však svojho sna nevzdávala. V roku 2010 zaplatila 170-tisíc eur za lístok do vesmíru spoločnosti Virgin Galactic Richarda Bransona. Tá sa však dostala do časového sklzu a lety viackrát odložila. Teraz Wally vezme do vesmíru Jeff Bezos a jeho spoločnosť Blue Origin. Poletí 20. júla spolu s Bezosovým bratom Markom a neznámym výhercom, ktorý za štvrté miesto zaplatil v dražbe 23,5 milióna eur. Až táto správa rozhýbala Bransona. Ten chcel pôvodne na prvý let svojej vesmírnej lode poslať testovaciu posádku, ale teraz oznámil, že 11. júla s nimi poletí aj on. Bezosa tak predbehne o deväť dní a stane sa prvým miliardárom v kozme.

Rivali Richard Branson poletí 11. júla, Jeff Bezos 20. júla.

Obaja chcú dosiahnuť výšku 100 km, čo je hranica vesmíru.

Bezos odštartuje v rakete, Bransonov raketoplán najprv vynesie do výšky 10 km lietadlo.