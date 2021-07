Ako ochrániť žiakov a vyhnúť sa zatváraniu škôl? WHO je presvedčená o jednej veci!

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok oznámila, že v školách by sa mali robiť testy na koronavírus – dokonca aj vtedy, ak tam neboli zistené žiadne prípady nákazy.

Takto sa dá podľa WHO vyhnúť "škodlivým" vplyvom vyučovania na diaľku. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP. Testovanie na školách bolo predtým odporúčané iba v prípadoch, ak sa tam zistí zhluk prípadov nákazy koronavírusom. Teraz je však WHO presvedčená, že PCR testy alebo rýchle antigénové testy by sa mali vykonávať aj pri neexistencii príznakov nákazy medzi študentmi a zamestnancami školy.

"Letné mesiace poskytujú vládam cennú príležitosť nastaviť správnu sériu opatrení, ktoré pomôžu udržať nízku mieru nákazy a vyhnúť sa zatváraniu škôl," uviedol regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge vo vyhlásení vydanom spoločne s agentúrami OSN, UNICEF a UNESCO.

Dodal, že zatváranie škôl, "ako sme ho zažili, malo veľmi škodlivé dôsledky na vzdelávanie a sociálne a duševné zdravie našich detí aj mládeže".

"Nemôžeme dovoliť, aby pandémia okradla deti o vzdelanie a rozvoj," uviedol Kluge, ktorý opakovane vyzýval krajiny v európskom regióne WHO, aby riešili prepadávanie žiakov a zdravotné dôsledky súvisiace s dištančným vyučovaním.

Do európskeho regiónu WHO patrí 53 krajín a teritórií a zahŕňa sa doň aj niekoľko štátov strednej Ázie. Agentúry OSN "by mali uvažovať o zatvorení škôl až ako o poslednej možnosti", keď nastáva explózia prípadov, ktorú už nemožno zvládnuť inými opatreniami, doplnil Kluge.