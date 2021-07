Brunetka sa narodila s dvomi vagínami: Ako nám to funguje v sexe s priateľom

Žena dopodrobna popísala, ako funguje život s dvomi vagínami a aké úskalia to obsahuje.

Paige DeAngelo sa narodila s poruchou uterus didelphys, čo znamená, že má dva plne funkčné reprodukčné systémy.

Študentka, ktorá má dve vagíny, dve maternice a krčky maternice, by mohla otehotnieť v jednej z materníc a nevedela by o tom, kým sa u nej nevyskytnú ďalšie príznaky, alebo by mohla otehotnieť v oboch súčasne.

Dvadsaťročná žena vždy trpela nepravidelnou menštruáciou, pričom niekedy ju mala každé dva týždne. Keď dovŕšila 18 rokov, diagnostikovali jej didelphys, píše metro.co.uk.

Reakcie ľudí sú vždy podľa Paige vtipné. „Myslím si, že najväčšou mylnou predstavou je anatómia. Ľudia si myslia, že sú to dve samostatné vagíny, ale to tak nie je, a preto som to 18 rokov nezistila. Každá "strana" je o polovicu menšia ako normálna vagína. Nespôsobuje to žiadne problémy, ale je to určite viditeľné.“ Vagíny nie sú teda rozlíšiteľné na vonkajšej strane tela, majú však kúsok tkaniva, ktoré ich oddeľuje, čo sa nazýva septum.

Často ju štvú otázky týkajúce sa jej sexuálneho života a uisťuje ľudí, že v tejto oblasti nie sú žiadne problémy. „Mám momentálne priateľa a všetko funguje," hovorí Paige, ktorá chce v budúcnosti veľkú rodinu, no ráta aj s možnosťou, že to nebude také jednoduché. "Som členkou podpornej skupiny pre ženy s touto odchýlkou a viaceré z nich porodili až po niekoľkých potratoch. Ale som skôr optimista a utešuje ma fakt, že aj žena s touto vadou môže mať dieťa," dodáva.