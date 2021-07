Vo Washingtone sa zrútila budova vo výstavbe: Záchranári vyťahovali z trosiek robotníkov

Budova sa v americkej metropole zrútila okolo 15:30 miestneho času (21:30 SELČ), uviedol zástupca šéfa záchranných zložiek John Donnelly. Záchranári krátko po incidente vyslobodili štyroch pracovníkov, ktorí boli z miesta zhruba osem kilometrov severne od centra Washingtonu prevezení do nemocnice. Zranení nie sú v ohrození života, dodal Donnelly.

Update building collapse 900 block Kennedy St NW. #DCsBravest are engaged in active rescue effort to reach and removed 1 trapped worker. We have removed several other workers who were injured & evacuated 2 adjacent homes. pic.twitter.com/qCRvLrgmR7