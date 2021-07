Prázdninové radovánky sa zmenili na boj o život: Muža z vody schmatol... Len pre silné povahy!

Mal to byť nezabudnuteľný zážitok. 37-ročný muž si užíval parasailing a kochal sa pohľadom na Červené more. Behom sekundy začal bojovať o holý život.

Ako uvádza portál Daily Star, muž z Jordánska bol na parasailingu nad hladinou Červeného mora v Indickom oceáne, keď na neho z vody zaútočil žralok, ktorý mu schmatol nohu. Kus končatiny mu odhryzol a zrútil sa späť do vody. Hrozivý incident zachytili na videu.

Muža okamžite po útoku previezli s ťažkými zraneniami do vojenskej nemocnice, kde podstúpil operáciu. Napriek vážnym poraneniam pravej nohy sa ho lekárom podarilo stabilizovať. Žralok mu odtrhol niekoľko šliach v pravej nohe, natrhol mu sval, zlomil niekoľko kostí a odhryzol mu zadnú časť chodidla.

Mohammad Qatawneh z Medzinárodného potápačského centra v Akabe pre miestne médiá uviedol, že hoci je incident šokujúci, útoky žralokov sú v tejto oblasti zriedkavé. „Útok žraloka si získal veľkú pozornosť médií. Pravdou je, že to vystrašilo veľa ľudí, avšak stať sa to môže kdekoľvek. Potápam sa tu už 20 rokov a je to prvýkrát, čo som počul o útoku žraloka,“ povedal pre médiá. Úrady si nie sú úplne isté, ktorý druh žraloka zaútočil na muža.