Drsné poznámky na účet mladej mamičky: Šialené, čo jej šplechli do tváre úplne cudzí ľudia

Pravidelne dostáva poznámky, ktoré by mnohých poriadne zaboleli. 21-ročná mamička Charlie priznáva, že kvôli jej výzoru a voľbe oblečenia si nie raz vyslúžila drsné komentáre. Rozhodla sa zakročiť.

Charlie Hayes, ktorá je mamou 3-ročného chlapčeka Jaspera, otvorene priznáva, že sa často stretáva s „nesúhlasným pohľadom“ od ostatných mamičiek. Ako uvádza portál The Sun, drsné narážky musí trpieť aj na internete, pričom dôvodom má byť jej svojský štýl obliekania. Charlie z anglického mesta Canterbury pravidelne nosí extrémne krátke sukne, priehľadné šaty a čižmy na platforme, čo nie každý považuje za vhodné.

Mamička otvorene priznáva, že práve kvôli jej štýlu obliekania si od úplne cudzích ľudí vypočula, že kvôli nej budú jej syna šikanovať. Označili ju za prostitútku a dodali, že vôbec nevyzerá ako mama. Charlie s tým rozhodne nesúhlasí a podľa nej je dobrou mamou aj napriek tomu, že sa vyzývavo oblieka. Dokonca aj jej syn podľa jej slov miluje jej odvážny šatník a vzhľad. „Negatívne komentáre zvyčajne dostávam na internete od ľudí, ktorí ma nazývajú čudáčkou alebo emo a kážu mi, aby som sa obliekala ako matka, pretože robím svojmu synovi hanbu,“ dodala.

„Okrem toho mám pocit, že iné mamičky na materskej so mnou nesúhlasia, ale už mi to je jedno. Bola by strata času venovať sa tomu,“ povedala Charlie, ktorá si myslí, že oblečenie nie je znakom toho, akými dobrými rodičmi v skutočnosti sme.

Mladá mamička začala experimentovať s oblečením a líčením, keď mala len 11 rokov, avšak vyrastala v meste, kde inakosť nebola vždy prijatá. Keď v 18-tich rokoch porodila syna Jaspera, odsťahovala sa a začala naplno prejavovať svoj štýl. „Nosím čokoľvek od šiat, cez sukne, svetlé farby až po topánky na vysokej platforme,“ vysvetlila a jedným dychom dodala, že žijeme v roku 2021, kedy by sa nemal vzhľad a štýl oblečenia spájať s tým, akým dobrým rodičom človek je. „Niektoré staršie mamičky ma nemusia brať vážne, ale ja sa cítim dobre a vidieť, že aj môj syn je šťastný. Takže nechápem, prečo je to dôležité,“ poznamenala.

Všetkým, ktorých ľudia osočujú kvôli ich vzhľadu, odkazuje len jedno. „Môžete byť najdokonalejšou mamou na svete a obliekať sa ako klasická vážená dáma a ľudia vás budú stále kritizovať, tak aký má zmysel nerobiť to, čo chcete? Nič sa na tom nezmení. Jedine to, že budete nešťastní,“ ukončila rozprávanie Charlie.