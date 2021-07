Obavy z delta variantu: Ďalšia krajina zavádza povinné očkovanie proti COVID-19

Kazachstan nariadil vo štvrtok povinné očkovanie zamestnancom mnohých odvetví, ktorí v rámci svojej práce prichádzajú do kontaktu s inými ľuďmi. K takémuto opatreniu tamojšie úrady pristúpili po tom, tom ako sa v tejto stredoázijskej krajine objavil vysokoinfekčný koronavírusový variant delta, informuje agentúra AFP.

Vládny dekrét nariadil zamestnancom rôznych sektorov - od služieb, cez bankovníctvo až po zábavný priemysel - aby sa dali zaočkovať. V prípade, že sa tak nestane, majú zakázané prichádzať do priameho kontaktu s inými ľuďmi. Vláda zároveň stanovila, že zamestnanci musia dostať prvú dávku vakcíny do 15. júla a druhú do 15. augusta.

Očkovať sa nemusia len osoby, ktoré v ostatných troch mesiacoch prekonali ochorenie COVID-19 alebo majú preukázateľné zdravotné problémy, ktoré im neumožňujú podstúpiť vakcináciu. Nezaočkovaným zamestnancom zároveň vláda nariadila, aby každý týždeň povinne chodili na testy zisťujúce prítomnosť koronavírusu.

K novému opatreniu vláda pristúpila po minulotýždňovom odporúčaní kazašskej epidemiologickej komisie, ktorá požadovala, aby boli PCR testy povinné pre všetkých nezaočkovaných zamestnancov pracujúcich v sektore služieb či vo veľkých priemyselných podnikoch. Komisia pritom uviedla, že takéto reštrikcie sú nevyhnutné vzhľadom na vysokoinfekčný koronavírusový variant delta, ktorý najskôr zaznamenali v Indii.

V 19-miliónovom Kazachstane dosiaľ zaočkovali oboma dávkami vakcíny približne dva milióny ľudí, informovalo vo štvrtok tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Obyvateľov tejto stredoázijskej krajiny očkujú ruskou vakcínou Sputnik V, čínskou vakcínou Sinopharm a tiež vakcínou kazašskej domácej výroby s názvom QazVac, uvádza AFP.

V Kazachstane dosiaľ zaznamenali 425 573 prípadov infekcie novým koronavírusom a 4 375 súvisiacich úmrtí.