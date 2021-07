Kto bude vládnuť Švédom? Úradujúci premiér Löfven sa po demisii o to pokúsi znova

Úradujúci švédsky premiér Stefan Löfven dostane aj po vyslovení nedôvery v parlamente novú príležitosť zostaviť vládu.

Šéfa sociálnych demokratov vo štvrtok poverili vedením rozhovorov s ďalšími stranami po tom, ako v úsilí získať dostatočnú podporu poslancov neuspeli opoziční konzervatívci, informovali agentúry DPA a AP.

Predseda parlamentu Andreas Norlén, ktorý navrhuje nového kandidáta na premiéra, oznámil, že Löfven má čas do pondelka. "Keď mi oznámi, že má riešenie, som pripravený nominovať ho za premiéra ešte v to popoludnie," povedal Norlén.

Ako prvý dostal tento týždeň poverenie zostavovať vládu predseda stredopravicovej Umiernenej strany Ulf Kristersson. Ten však vo štvrtok dopoludnia ešte pred vypršaním lehoty oznámil, že rozloženie síl v parlamente znemožňuje vytvorenie pravicového kabinetu.

Löfvenovi vyslovili poslanci nedôveru 21. júna na návrh pravicovej populistickej strany Švédski demokrati. Tento návrh uspel, keďže svoju podporu vláde stiahla Ľavicová strana, ktorá menšinový kabinet dovtedy v parlamente podporovala.

Löfven, ktorý je predsedom vlády od roku 2014, následne podal demisiu ako prvý premiér v dejinách Švédska, ktorého k tomu donútil neúspech pri hlasovaní o dôvere. K moci by sa teraz mohol vrátiť rýchlo na čele koalície svojich sociálnych demokratov so zelenými, s ktorou by v parlamente opätovne hlasovali ďalšie dve strany.

Ak by švédsky parlament nominanta na premiéra neschválil ani v štyroch hlasovaniach, nasledovalo by vypísanie volieb do troch mesiacov. Bez ohľadu na to, či by sa takéto predčasné voľby konali, budú Švédi rozhodovať o novom parlamente v najbližšom riadnom termíne v septembri 2022.