Známi zorganizovali zbierku pre pozostalých po tehotnej Martine († 32): Rozhodné slová otca!

Najbližší príbuzní sa nedokážu zmieriť so stratou milovanej Martinky († 32), ktorú zavalila pergola a trosky z domu počas vyčíňania tornáda na južnej Morave.

Ich známi vedia, že bolesť neodčinia žiadne peniaze sveta. Podujali sa však zorganizovať finančnú zbierku, aby pozostalým pomohli aspoň materiálne.Výzva na zbierku pre pozostalých po Martine, ktorá bola dcérou člena skupiny Mloci Františka Cmara, sa objavila v utorok na internete. Je súčasťou témy „Všichni pro Moravu” na stránke Donio, ktorá sa už dlhodobo zaoberá podobnými aktivitami.

„Prosíme o finančnú pomoc manželovi a najbližšej rodine Martiny Cmarovej. Mati, ktorá zomrela spolu so svojím nenarodeným synom Daliborom vinou ničivej sily tornáda v Lužiciach,” uvádza sa v texte, ktorý pokračuje: „Tornádo, bohužiaľ, zasiahlo aj dom, v ktorom boli Martinka, jej muž Ondřej i jeho rodičia. Ondřejovi sa podarilo zohnať jediné funkčné auto v okolí a odviezť svoju ženu do nemocnice. Napriek všemožnej snahe lekárov, bohužiaľ, na následky vnútorných zranení zomrela ona aj jej nenarodené dieťatko.” Pár mal navyše pôžičku na dom.

„Nie je to dlho, čo si mladá rodina zobrala hypotéku na prvé spoločné bývanie. Teraz, po tragickej strate, na to, bohužiaľ, Ondro zostal sám,” pripomína výzva. Peniaze zo zbierky sa majú použiť na pohreb, ktorý sa uskutoční dnes v Prešove. Do štvrtkového poludnia sa podarilo vyzbierať 1,2 milióna českých korún, čo predstavuje 47-tisíc € a hojne tam prispeli aj Slováci.

Ich dobrosrdečnosť si v ťažkých časoch cení aj otec nebohej Martinky, známy muzikant František Cmar. „Je pekné, že sa kolegovia a známi rozhodli zorganizovať zbierku pre Ondra. Naša rodina z nej však, samozrejme, nechce, ani neprijme žiadne peniaze. Zbierka nie je určená nám,” povedal na záver Cmar.