Najstaršia osoba, aká kedy letela do vesmíru! Kto zaberie čestné miesto vedľa Bezosa?

Pripravovaný let do vesmíru s najbohatším človekom planéty Jeffom Bezosom absolvuje aj 82-ročná pilotka Wally Funková.

Oznámila to vo štvrtok Bezosova spoločnosť Blue Origin. Prvý let vesmírnej lode New Shepard, ktorú vyvinula Bezosova firma, sa uskutoční 20. júla. Zúčastní sa na ňom samotný Bezos so svojím bratom Markom. Štvrté miesto v kozmickej lodi v júni vydražili za 28 miliónov dolárov, meno víťaza on-line aukcie zatiaľ nezverejnili.

Wally Funková sa podľa AFP stane vôbec najstarším človekom, ktorý kedy letel do vesmíru a spoločnosť Blue Origin ju označila za čestného účastníka pripravovaného letu.

Funková sa pred niekoľkými desaťročiami chcela stať astronautkou a v 60. rokoch absolvovala aj príslušný výcvik. Do vesmíru však napokon nikdy neletela, pretože bola žena. Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) si v tej dobe za astronautov vyberal výlučne mužov.

Celý suborbitálny let kozmickej lode New Shepard by mal trvať len približne desať minút, z ktorých štyri minúty strávi posádka vo výške viac ako 100 kilometrov nad povrchom Zeme. Účastníci letu, ktorý odštartuje z púšte v Texase, budú mať možnosť pocítiť bezváhový stav a sledovať zakrivenie Zeme. Modul s posádkou sa napokon vráti na Zem a pristane pomocou troch veľkých padákov.

Spoločnosť Blue Origin doposiaľ uskutočnila 15 testovacích bezposádkových letov.