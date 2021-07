Chorvátsko náhle zmenilo podmienky vstupu: Turisti z tejto krajiny potrebujú doklad o očkovaní či test

Turisti z Českej republiky sa musia v Chorvátsku na hraniciach po novom preukazovať covidovými certifikátmi.

Pre vstup do jadranskej krajiny je nutný doklad o očkovaní, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívny test na koronavírus SARS-CoV-2. Českej televízii (ČT) to potvrdilo ministerstvo zahraničných vecí v Prahe. Posledné dva týždne platilo, že ľudia pri vstupe do Chorvátska – obľúbenej dovolenkovej destinácie – nemuseli potvrdenia predkladať.

Chorvátsko podľa ministra zahraničia Jakuba Kulhánka (ČSSD) rozhodlo o zmene narýchlo v noci. Platia ale skôr dojednané pravidlá vstupu. Deti do 12 rokov, ak sú v sprievode rodiča alebo opatrovníka, môžu podľa Kulhánka do krajiny vstúpiť bez obmedzení, ak rodičia či opatrovníci majú očkovanie, negatívny test alebo potvrdenie o prekonanom covidu-19.

Na hlavných hraničných priechodoch zo Slovinska do Chorvátska sa v súvislosti so zmenenými podmienkami už vytvorili trojhodinové kolóny, píše portál spravodajskej televízie ČT24.