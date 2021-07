Tragické príbehy obetí tornáda: Živel pripravil o život dedka s malou vnučkou i tehotnú Slovenku

Tornádo, ktoré sa pred týždňom prehnalo južnou Moravou, za sebou zanechalo šesť obetí vrátane tehotnej ženy.

Zomreli vinár z Moravskej Novej Vsi, učiteľka z hodonínskeho gymnázia alebo mladá žena z Mikulčíc. Ďalší ľudia utrpeli ťažké zranenia, mnohí zostávajú v starostlivosti lekárov. V prvých dňoch po tragédii sa však šírili v médiách i na sociálnych sieťach tiež nepravdivé či zavádzajúce príbehy. ČTK sa pokúsila zostaviť prehľad obetí tornáda, bez uvedenia mien.

Polícia od začiatku uvádza len počet obetí, mená ani konkrétne príbehy neoznamuje. Prehľad tak vychádza z informácií od relevantných zdrojov v oblasti tragédie, miestnych samospráv, firiem či škôl, z reportáží niektorých médií, ale aj z údajov zverejňovaných v adresných verejných zbierkach pre pozostalých, napríklad na portáli Donio. Informácie sú overené vždy z viacerých zdrojov.

Vinár z Moravskej Novej Vsi

Starší vinár zomrel v Moravskej Novej Vsi. Príbuzní Zoznamu Správ povedali, že sa nestihol schovať do pivnice a zabili ho letiaci trosky. Rodina prišla aj o strechu nad hlavou a hlavný zdroj obživy - reštauráciu, ktorú v meste prevádzkovala. Obytnú časť domu plánujú opraviť, mala by im k tomu pomôcť verejná zbierka. No reštaurácia definitívne neskončila. "Možno niekedy budúci rok zase otvoríme," stojí na facebooku reštaurácie.