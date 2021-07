Horor v Kanade: Na pozemku bývalej internátnej cirkevnej školy našli ďalšie hroby detí

Ďalších 182 neoznačených hrobov sa našlo na pozemku bývalej internátnej cirkevnej školy pre deti pôvodných obyvateľov v Kanade.

Za posledné týždne ide už o tretí takýto nález. V stredu o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na predstaviteľov komunity pôvodného obyvateľstva. Experti pomocou špeciálneho radaru našli pozostatky žiakov vo veku od sedem do 15 rokov v meste Cranbrook v provincii Britská Kolumbia, píše sa vo vyhlásení komunity pôvodného obyvateľstva Lower Kootney Band.

Komunita zároveň informovala, že prehľadávanie pozemku, na ktorom v minulosti stála táto škola, začalo ešte minulý rok. Inštitúciu od roku 1912 do začiatku 70. rokov 20. storočia spravovala katolícka cirkev v mene kanadskej vlády. Táto správa prichádza po tom, čo sa minulý týždeň našlo 751 neoznačených hrobov na pozemku niekdajšej internátnej cirkevnej školy v meste Marieval v provincii Saskatchewan. Už v máji sa v meste Kamloops v provincii Britská Kolumbia na pozemku bývalej cirkevnej školy našlo 215 neoznačených hrobov s pozostatkami detí pôvodných obyvateľov.

V cirkevných školách podľa vládnej vyšetrovacej komisie z dôvodu zanedbávania a chorôb zomrelo viac ako 4000 študentov. Rovnaká vyšetrovacia komisia tiež deklarovala, že Kanada svojím konaním voči potomkom pôvodných obyvateľov a ich rodinám spáchala "kultúrnu genocídu", za čo sa vláda oficiálne ospravedlnila v roku 2008. Kanadský premiér Justin Trudeau sa minulý piatok ospravedlnil za "škodlivý" spôsob, akým sa kanadská vláda pokúšala docieliť asimiláciu pôvodného obyvateľstva. Zároveň osobne vyzval pápeža Františka, aby sa ospravedlnil za úlohu katolíckej cirkvi, ktorá spravovala internátne školy pre domorodé obyvateľstvo Kanady.

Katolícka biskupská konferencia Kanady v utorok informovala, že pápež František pozval delegáciu pozostávajúcu z bývalých študentov katolíckych internátnych škôl či vedúcich predstavitelia kmeňov kanadského pôvodného obyvateľstva do Vatikánu. Ako však pripomína agentúra AP, Vatikán nateraz túto návštevu nepotvrdil. Podľa vyhlásenia biskupskej konferencie by sa pápež mal stretnúť samostatne s predstaviteľmi troch skupín - pôvodného obyvateľstva, inuitov a Métisov 17.-20. decembra. Posledný deň by sa mala konať spoločná audiencia u pápeža, píše sa v utorkovom vyhlásení biskupov.

Celkovo existovalo v Kanade v rokoch 1831 - 1996 okolo 139 rezidenčných škôl, ktoré boli prevádzkované väčšinou katolíckou cirkvou. Nútene bolo do nich zapísaných približne 150 000 detí indiánov, inuitov a Métisov. Cieľom týchto škôl bola asimilácia pôvodného obyvateľstva. Žiaci sa zo strany učiteľov a vychovávateľov veľmi často stretávali s fyzickým a sexuálnym násilím, pričom cieľom takýchto zariadení bolo zbaviť ich vlastnej kultúry i materinského jazyka. Naučiť sa mali, naopak, tradície európskych kolonialistov.