Meniť vodu na víno? Tento príbeh je už starý ako ľudstvo samo. Čo tak meniť alkohol v tomto počasí na niečo užitočnejšie? Američan Will Rogers vymyslel stroj, ktorý vyrába zmrzlinu z piva.

Pred užitím tejto zmrzliny je nutné predložiť občiansky preukaz. Obsahuje totiž alkohol. Will Rogers z Huntley v americkom štáte Illinois je majiteľom kateringovej spoločnosti Below Zero. Tá má stroj, do ktorého stačí vložiť pivo alebo akýkoľvek iný alkoholický nápoj.

Stroj ho zbaví plynov a potom sa zmieša so špeciálnym gélom, ktorý ho zmrazí. Na výrobu 35 až 45 kornútov pivnej zmrzliny je potrebných 5,6 l nápoja a 1 l gélu. Will stroje predáva aj ďalším pivovarníkom za 4,6 tisíca eur.