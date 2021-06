Sexi 50-nička pozeráva s dospievajúcimi synmi porno: Touto otázkou ich doslova odrovnala!

Pre niektorých nepochopiteľné, pre iných inšpiratívne! Populárna indonézska speváčka Wahyu Setyaning Budi, ktorá vystupuje pod umeleckým menom Yuni Shara, prezradila, akú netradičnú výchovnú techniku aplikuje v domácnosti s dvoma dospievajúcimi synmi.

V rozhovore pre Youtube vyzradila, že, informuje portál dailystar.co.uk. Dôvod je prostý – chce ich vzdelávať v oblasti sexu.. Kontroverzné odhalenie sa na internete stretlo so zmiešanými reakciami. Niektorí užívatelia sociálnych sietí označili matku za desivú, naopak, niektorí psychológovia ocenili jej perspektívnu výchovu.

Samotná speváčka tvrdí, že odmieta byť staromódnou a svojich synov chce povzbudzovať k väčšej otvorenosti. Dokonca dodala, že sa synov spýtala, či si užívajú, keď porno pozerajú v trojici, aj keď zároveň priznala, že táto otázka už bola pre tínedžerov trošku cez. „Myslím si, že lepšie by bolo spýtať sa ‘Chlapci, čo si myslíte o tom, že pozeráme porno spoločne? Je to v pohode? ’ a oni by odvetili niečo v zmysle ‘Mami, nebuď takáto’, na čo ja odpovedám ‘Och, veď je to normálne,’“ uviedla Yuni, ktorú v jej výchove podporuje aj mladšia sestra Kris. Podľa nej je sexuálna výchova v tomto veku veľmi dôležitá.

Dvojnásobná matka tiež povedala, že pre deti je v súčasnosti nemožné nepozerať porno. „Moje deti sú v tejto oblasti otvorené. Je nemožné, aby v dnešnej dobe deti nepozerali porno, či už je to anime, alebo hocijaký iný druh, ktorý je na internete k dispozícii,“ rozprávala Yuni úplne otvorene.

Expert na psychológiu pre indonézske noviny uviedol, že podľa jeho názoru je správne, ako k sexuálnej výchove Yuni pristupuje. „Je to tak. Keď uvidíme naše deti sledovať pornografiu, nech je nám situácia akokoľvek nepríjemná, nikdy by sme sa nemali hnevať. Deti to aj tak budú robiť naďalej, len v tajnosti. Vďaka rozhovorom s deťmi môžu rodičia poskytnúť výchovné rady v oblasti sexu na základe svojich vlastných znalostí a nie na základe pornografických filmov,“ zakončil expert Agstried Piether.

Zdá sa však, že väčšina užívateľov sociálnych sietí má úplne odlišný názor. „To je ***** desivé,“ komentoval jeden z nich, alebo „Na niektoré výlety musíte cestovať sami,“ pomohol si metaforou iný.