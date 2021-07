Rodičia, na toto si dávajte pozor! Chlapcovi sa podarilo minúť ohromujúcu sumu: Zúfalý otec predal auto, aby ju zaplatil

Šokovaný otec nemohol uveriť vlastným očiam. Keď uvidel obrovský účet, myslel si, že sa stal obeťou podvodníkov.

V skutočnosti za účet mohol jeho sedemročný chlapec Ashaz (7), ktorý hral mobilnú hru. Za hodinu hrania sa chlapcovi podarilo prehýriť takmer 1 300 libier (vyše 1500 eur).

Jeho otec Muhammad Mutaza (41) si uvedomil, čo sa stalo, keď si našiel dvadsaťdeväť e-mailových potvrdení na transakcie od 1,99 do 99,99 libier za výcvik drakov v mobilnej hre. Šokovaný lekár musel predať rodinné auto, aby pokryť náklady, ktoré sa vyšplhali na ohromujúcu sumu, uvádza The Sun. "Spočiatku som si myslel, že som obeťou podvodu. Nikdy by mi nenapadlo, že je možné minúť takú sumu v hre pre deti," posťažoval sa zúfalý muž.

Muhammad, ktorý žije so svojou manželkou Fatimou (37), Ashazom a jeho súrodencami Areefou (11) a ročným Aliyahom, sa sťažoval aj v mobilnej spoločnosti. Tá mu poskytla refundáciu 207 libier (cca 240 eur). Gigant sa k prípadu nevyjadril. Uviedol však, že takéto incidenty berie „veľmi vážne“, a vyzval rodičov, aby prijali preventívne opatrenia.