Zvláštny pásik na nechte si roky zakrývala lakom: Jediný článok jej otvoril oči, okamžite letela k doktorovi

Na nechte mala roky zvláštny pásik, ktorému vôbec nevenovala pozornosť a len si ho prekrývala lakom na nechty. Keď si prečítala článok na internete, začala okamžite konať. Toto musíte vedieť!

Ako uvádza portál Mirror, 36-ročná Alana Severs tri roky ignorovala znamienko na nechte, ktoré si pravidelne zakrývala červeným lakom na nechty. Jediný článok v internetovom časopise jej otvoril oči a keď zistila, že môže ísť o príznak smrteľnej formy rakoviny, nenechala to len tak.

„Partnerovi som v absolútnej panike poslala snímky obrazovky a povedala som mu, že môj necht vyzerá úplne rovnako. Bola som vydesená, že mám rakovinu a nemohla som uveriť, že som to tak dlho ignorovala,“ priznáva. Vystrašená Alana hneď na druhý deň išla k svojmu obvodnému lekárovi, ktorí jej vzorku urgentne odoslal na biopsiu. Diagnóza naháňala hrôzu.

Alane, zdravotnej sestre z anglického mesta Portsmouth, diagnostikovali melanóm a na odstránenie rakoviny musela podstúpiť dva chirurgické zákroky. Teraz zostala bez nechtu, ale je vďačná, že chorobu zachytili skôr, ako sa rozšírila ďalej.

„Pretože to bola len malá čiarka, nikdy som nemala nejaké obavy a vždy som si ju zakrývala červeným lakom, pretože som sa za to hanbila. Po prečítaní článku ma prepadla panika. Uľavilo sa mi, že som na ten článok narazila. Možno mi zachránil život,“ priznala Alana. "Po operácii som cítila nevoľnosť a mala som dosť dlho bolesti, ale vyliečilo sa mi to. Teraz ma to vôbec netrápi. Radšej by som stratila celú ruku a zbavila sa rakoviny, ako riskovala jej rozšírenie,“ ukončila rozprávanie Alana.