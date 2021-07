Učiteľka sa rozhodla byť slobodnou mamičkou: Šialené, kto jej podaroval spermie

Učiteľka prírodných vied Allison túžila po vlastnom dieťatku, avšak partnera nemala. Rozhodla sa, že sa stane slobodnou matkou. Šialené, kto jej daroval spermie.

Ako uvádza portál Metro, Allison King (32) sa zoznámila so svojím susedom, s ktorým sa spriatelili. Muž, ktorý si nepraje byť menovaný, sa učiteľke ponúkol, že bude jej darcom spermií a tým jej splní sen stať sa slobodnou mamičkou. Allison, ktorá žije v Indiane v USA, nakoniec zaplatila 15-tisíc amerických dolárov, čo je v prepočte takmer 13-tisíc eur, za lekárske ošetrenia a právnikov.

„Odkedy som mala 20 rokov, tak som žartovala, že budem potrebovať darcu spermií, ak sa do tridsiatky nevydám. V roku 2012 som žila na Floride a skamarátila som sa so svojím susedom. Kedysi sme spolu randili, ale nikdy to nebolo nič romantické. Zostala som slobodná a sem-tam sme išli na rande. Nakoniec ma unavilo hľadanie toho pravého, a tak som začala hľadať darcu spermií,“ opisuje svoj život Allison a jedným dychom dodáva, že to vôbec nebolo jednoduché, pretože netúžila po anonymnom darcovi, ktorý má už niekde inde ďalších 35 detí.

Allison začala zdieľať svoje obavy so svojimi najbližšími v roku 2018 a krátko na to jej sused ponúkol pomoc. Aj keď bola spočiatku prekvapená, nakoniec sa rozhodla, že to bude najlepšia voľba pre budúcnosť jej dieťaťa. Začal sa kolotoč vyšetrení, pričom Allison musela ešte pred samotným oplodnením podstúpiť operáciu, keďže jej lekári diagnostikovali polypy na maternici. Zároveň musela dvojica vyriešiť otázku darovania spermií z právneho hľadiska.

„Musela som ísť cez adopčného právnika, aby som v podstate zabezpečila adopciu jeho spermií a genetického materiálu. Vzťahuje sa to aj na všetky budúce deti, pretože mám uložené jedno embryo. Všetky rodičovské práva boli pripísané mne a darca nemôže nadviazať žiadny kontakt, kým dieťa nebude mať 18 rokov,“ vysvetlila Allison.

Lekári oplodnili osem Allisoniných vajíčok, pričom iba dve z nich boli životaschopné, čo ju poriadne šokovalo. „Vedela som, že mi tikajú biologické hodiny, ale myslela som si, že budem mať viac zdravých vajíčok. Som rada, že som to urobila ešte v tridsiatke,“ dodala.

Maličká Laurel sa narodila v auguste 2020 a Allison označila svoju cestu k materstvu za „najlepšiu vec, akú kedy urobila“. „Neľutujem svoje rozhodnutie. Cítila som, že mi chýba kúsok mojej duše a ona ju vyplnila. Dni sú niekedy ťažké a noci dlhé, ale nechcela by som to inak. Bolo by pekné mať partnera, keď by bolo treba inštalovať autosedačky, alebo robiť špinavú prácu, ako je prebaľovanie, ale nechýba mi vzťahová stránka,“ povedala Allison. Darcovi spermií, ktorý teraz už nie je jej susedom, posiela raz alebo dvakrát týždenne fotografie malej Laurel, aby si udržali priateľstvo. „Som vďačná za to, že mi dal najväčší dar,“ ukončila rozprávanie Allison.