Ďalšia rana pre Navaľného: Ruský súd nariadil zadržanie jeho spolupracovníka Ždanova

Ruský súd nariadil v utorok zadržanie spolupracovníka väzneného opozičného politika Alexeja Navaľného Ivana Ždanova, ktorý sa nachádza v zahraničí. Informovala o tom agentúra Reuters.

Ždanov bol riaditeľom nadácie Fond boja proti korupcii (FBK), ktorá bola v júni rozpustená. Začiatkom júna ju súd vyhlásil za extrémistickú organizáciu a dostala sa tak mimo zákona.

Okresný súd v Moskve uviedol, že Ždanov je obvinený zo zámerného nevykonania rozhodnutia súdu, ktorý mu nariadil odstrániť z internetu film s názvom "Pre vás on nie je žiadny Dimon" o korupcii expremiéra a exprezidenta Dmitrija Medvedeva. V tejto veci mu hrozia až dva roky väzenia.

Súd vo svojom verdikte rozhodol, že Ždanov má byť zadržaný na jeden mesiac, a to od momentu zatknutia.

"Vždy sme predpokladali, že ak sa Ivan vráti (do Ruska), okamžite po prekročení hraníc ho pošlú do väzby," povedal pre Reuters Ždanovov právnik Vladimir Voronin. "Teraz vieme, že je to skutočne tak," dodal.

Voronin uviedol, že polícia zdieľala informácie o jeho klientovi s Interpolom, pričom príslušné dokumenty týkajúce sa utorňajšieho pojednávania zverejnil na Twitteri.

Ždanov bol v priebehu júna pridaný na zoznam hľadaných osôb. V marci uviedol, že polícia zadržala jeho otca. Tento incident opísal ako pokus zatlačiť naňho v súvislosti s jeho opozičnými politickými aktivitami.