Mrazivé svedectvo hasičov, ktorí pomáhali po tornáde v Česku: Len ťažko hľadali slová

Dobrovoľní hasiči z Bruntálu pomáhali v minulých dňoch v Moravskej Novej Vsi na Břeclavsku zasiahnutej ničivým tornádom. Rozsah katastrofy ich šokoval. Realita podľa nich v mnohom predčila obrázok, ktorý si o následkoch urobili pri sledovaní záberov v televízii.

Štyria dobrovoľní hasiči z Bruntálu na mieste pomáhali dva dni. V utorok sa vrátili domov. ČTK to povedal hovorca mesta Jiří Ondrášek. Na juhu Moravy takto pôsobilo sedem jednotiek z Moravskosliezskeho kraja.

"Jedna vec je vidieť tú spúšť v televízii. Ale druhá vec je vidieť to na vlastné oči. Je to oveľa, oveľa horšie. Zhodli sme sa na tom všetci. Slovami sa to popísať nedá," povedal po návrate veliteľ dobrovoľných hasičov z Bruntálu Miroslav Sedláček .

Hasiči na miesto dorazili v nedeľu po polnoci. Okamžite sa zapojili do prác a pracovali až do večera. Náplňou ich práce bola likvidácia trosiek budov a škôd na ďalších objektoch v dvoch uliciach juhomoravského mestečka. Pracovali na zemi i vo výškach, strhávali poničené strechy, odrezávali komíny, odstraňovali polámané stromy.

Pre nocľah členov záchranných zložiek boli určené vagóny špeciálneho vlaku na železnici v susedných Hruškách. Tam ale nakoniec hasiči z Bruntálu ale nespali.

"Prišli k nám miestni a pýtali sa nás, kde budeme spať. Keď sme odpovedali, že vo vlaku, oni nám povedali: Tak to nie, chlapci, vy sa vyspíte dôstojne. Takže sme nakoniec spali v peknom nezasiahnutom penzióne so sprchou a v pohodlí. Správanie ľudí bolo úžasné, aj keď boli sami v hroznej situácii," dodal Sedláček.

Búrky s krúpami s veľkosťou tenisových loptičiek a tiež tornádo sa prehnali cez južnú Moravu vo štvrtok večer. Živel si vyžiadal šesť obetí a desiatky zranených. Najhoršie zasiahnutými oblasťami boli obce Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice alebo Mikulčice. Tornádo zničilo 1 200 domov, škody sa vyšplhali na niekoľko miliárd českých korún.