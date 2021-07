Blonďavý anjelik († 2) prehltol vec, ktorú máme doma úplne všetci: Zdrvujúce posledné slová

Tragédia, ktorú si chcete len ťažko predstavovať. Blonďavý anjelik Harper-Lee mala len 2 roky, keď 23. mája poslednýkrát vydýchla. Posledné slová, ktoré povedala svojej mame, vám nedajú spávať.

Ako uvádza portál Metro, o dvojročnú Harper-Lee Fanthorpe sa starala jej staršia sestra Jamie-Leigh Nicklin-Hulme, keď dievčatko začalo mať nepríjemné príznaky. Hlávkou nezvyčajne kývala dozadu a zvracala krv. „Nereagovala. Proste z nej išiel len sipot. Očká zatvorila a nedokázala so mnou hovoriť, akoby tam ani nebola. Nezdalo sa, že to je skutočné. Akoby sa mi to snívalo,“ opisuje okamihy hrôzy jej staršia sestra Jamie-Leigh.

Dievčatko okamžite previezli do Univerzitnej nemocnice Royal Stoke v britskom Newscastle Rd, kde jej urobili transfúziu,, pričom jej telíčkom prepumpovali takmer 4 litre krvi. „Mamička, potrebujem ťa,“ vyriekla Harper-Lee krátko predtým, ako zomrela. Previezli ju na chirurgiu, avšak napriek všetkej snahe lekárov, svoj boj prehrala. Ukázalo sa, že dvojročný anjelik prehltol batériu, ktorá jej prepálila pažerák a poškodila tepnu.

Jej matka Stacey Nicklin neskôr našla v izbe svojej dcéry diaľkové ovládanie s chýbajúcou tužkovou batériou. „Posledných 5 týždňov je absolútnym mučením. Cítim sa tak stratená. Dom úplne stíchol,“ povedala týždne po smrti svojej dcérky zronená mama. Rodičom odkazuje, aby svoje ratolesti „kontrolovali, kontrolovali a ešte raz kontrolovali“, a tým sa vyhli opakovaniu podobného incidentu.