Sľubná liečba COVID-19 je na spadnutie: Výsledky, na ktoré sme čakali celú večnosť

Stratégia Európskej únie (EÚ) v oblasti liečby ochorenia COVID-19 v utorok priniesla svoj prvý výsledok s oznámením prvého portfólia piatich liečebných postupov, ktoré by mohli byť čoskoro k dispozícii na liečbu pacientov v celej EÚ. Informovala o tom Ingrid Ludviková z tlačového oddelenia Zastúpenia Európskej Komisie v SR.

Štyrmi z týchto liečebných postupov sú monoklonálne protilátky, ktoré sú predmetom priebežného preskúmania Európskou agentúrou pre lieky. Ďalším je imunosupresívum, ktoré už má povolenie na uvedenie na trh, a ktoré by sa mohlo rozšíriť tak, aby zahŕňalo aj liečbu pacientov s ochorením COVID-19. Týchto päť liekov je v pokročilom štádiu vývoja a majú vysoký potenciál patriť medzi tri nové lieky na liečbu ochorenia COVID-19, ktoré získajú povolenie do októbra 2021, čo je aj cieľ stanovený v stratégii, za predpokladu, že konečné údaje preukážu ich bezpečnosť, kvalitu a účinnosť.

Komisia do októbra vypracuje portfólio najmenej 10 možných liečebných postupov proti ochoreniu COVID-19. Portfólio prispeje k cieľu, ktorým je povolenie najmenej troch nových liečebných postupov do októbra a prípadne ďalších dvoch do konca roka. Európska agentúra pre lieky začne do konca roka 2021 ďalšie priebežné preskúmania sľubných liečebných postupov.

„V pondelok robíme prvý krok k širokému portfóliu terapeutík na liečbu COVID-19. I keď vakcinácia postupuje čoraz rýchlejšie, vírus nezmizne a pacienti budú potrebovať bezpečné a efektívne liečebné postupy na zredukovanie záťaže COVID-19. Náš cieľ je jasný, chceme identifikovať viac kandidátov vo vývoji a do konca roka autorizovať najmenej tri nové liečebné postupy,“ vyjadrila sa komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová.